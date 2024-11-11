Дзюба: вижу ли себя тренером? Я себя вижу Бэтменом, Суперменом или Веномом

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, кем он себя видит. Футболист перечислил персонажей из супергеройских вселенных.

— Видишь себя тренером?

— Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии.

— А Веномом?

— Да‑да. Часто с ним разговариваю, кстати. И всё, что плохое иногда говорю, — это Веном внутри меня разговаривает. А так я вообще ангел, — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Сейчас Дзюбе 36 лет. Он всё ещё играет в Российской Премьер-Лиге, защищая цвета «Акрона». Артём ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 231 гол, а рекорд Кержакова — 233 забитых мяча.