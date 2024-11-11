Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: вижу ли себя тренером? Я себя вижу Бэтменом, Суперменом или Веномом

Дзюба: вижу ли себя тренером? Я себя вижу Бэтменом, Суперменом или Веномом
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, кем он себя видит. Футболист перечислил персонажей из супергеройских вселенных.

— Видишь себя тренером?
— Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии.

— А Веномом?
— Да‑да. Часто с ним разговариваю, кстати. И всё, что плохое иногда говорю, — это Веном внутри меня разговаривает. А так я вообще ангел, — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Сейчас Дзюбе 36 лет. Он всё ещё играет в Российской Премьер-Лиге, защищая цвета «Акрона». Артём ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 231 гол, а рекорд Кержакова — 233 забитых мяча.

Но если говорить серьёзно, то Дзюба хочет тренировать:
Артём Дзюба заявил о желании стать тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android