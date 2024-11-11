Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба заявил о желании стать тренером

Артём Дзюба заявил о желании стать тренером
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил о желании тренировать. Он считает, что тренерство — это совершенно другая сторона футбола.

«В целом хочу попробовать [тренировать], наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны», — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Сейчас Дзюбе 36 лет. Он всё ещё играет в Российской Премьер-Лиге, защищая цвета «Акрона». Артём ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 231 гол, а рекорд Кержакова — 233 забитых мяча.

Материалы по теме
Артём Дзюба: у меня побольше шансов побить рекорд, чем у Овечкина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android