Артём Дзюба заявил о желании стать тренером

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил о желании тренировать. Он считает, что тренерство — это совершенно другая сторона футбола.

«В целом хочу попробовать [тренировать], наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны», — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Сейчас Дзюбе 36 лет. Он всё ещё играет в Российской Премьер-Лиге, защищая цвета «Акрона». Артём ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 231 гол, а рекорд Кержакова — 233 забитых мяча.