Юрий Сёмин отреагировал на уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака».

«Сложно комментировать и оценивать работу Амарала в «Спартаке». Непонятно, какие у него были функции, задачи и какое участие он принимал в решениях клуба. Всё это было скрыто. Сложно сказать, возьмут ли на его место российского специалиста. Но мне нравится, когда спортивный директор и главный тренер работают в связке, это единое целое. Они вместе приходят, должны вместе и уходить, если не выполнили работу. Тогда есть определённое единство и есть с кого спросить. А не так, что команда проиграла два матча и кого увольняют? Тренера! А спортивный директор остаётся, хотя он тоже отвечал за задачи клуба. Когда это будет единым целым, то это будет правильно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.