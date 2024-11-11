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Юрий Сёмин отреагировал на уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака»

Юрий Сёмин отреагировал на уход Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака».

«Сложно комментировать и оценивать работу Амарала в «Спартаке». Непонятно, какие у него были функции, задачи и какое участие он принимал в решениях клуба. Всё это было скрыто. Сложно сказать, возьмут ли на его место российского специалиста. Но мне нравится, когда спортивный директор и главный тренер работают в связке, это единое целое. Они вместе приходят, должны вместе и уходить, если не выполнили работу. Тогда есть определённое единство и есть с кого спросить. А не так, что команда проиграла два матча и кого увольняют? Тренера! А спортивный директор остаётся, хотя он тоже отвечал за задачи клуба. Когда это будет единым целым, то это будет правильно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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