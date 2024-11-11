Колумбийский игрок «Динамо» Карраскаль объяснил, почему редко ходит в рестораны в Москве

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль объяснил, почему редко ходит в рестораны в Москве. Футболист заявил, что нанял повара из Колумбии, который готовит ему более привычные латиноамериканские блюда.

«Когда только переехал, часто ходил по ресторанам. В Москве много отличных мест и хорошая кухня. Особенно мне понравились из вашей еды сырники. Но сейчас мне готовят дома. Женщина-повар из Колумбии делает более привычные нам блюда. Если мы с родными сами готовим, тоже предпочитаем нашу домашнюю пищу», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.