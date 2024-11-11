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Мор: не думаю, что Амарал — потеря для «Спартака», были совсем непонятные трансферы

Мор: не думаю, что Амарал — потеря для «Спартака», были совсем непонятные трансферы
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Российский экс-футболист Эдуард Мор отреагировал на отставку Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака». Он не считает португальского функционера потерей для красно-белых, учитывая неоднозначную работу на трансферном рынке.

«У Амарала были спорные трансферы. Неоднозначное мнение о его работе. У него были хорошие трансферы, например, Барко. Но были и совсем непонятные переходы. Не могу сказать, что совсем плохо себя проявил. Амарал больше аналитик, который готовит данные, а не занимается переговорами. Не думаю, что это потеря для «Спартака», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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