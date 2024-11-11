Дзюба: 90% футболистов в России превращаются в сказочных… В нехороших людей, скажем так!

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о российских футболистах, которые по окончании карьеры становятся тренерами или руководителями футбольных клубов. По его мнению, подавляющее большинство таких переходов делает из футболистов «нехороших людей».

«Очень многие футболисты меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями. Меня это очень сильно пугает — 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так», — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Ранее 36-летний Артём Дзюба заявил о желании стать тренером.