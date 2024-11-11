Колумбийский легионер «Динамо» Карраскаль рассказал, по чему скучает в России

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, по чему скучает в России. Он признался, что таких вещей много. Он скучает по латиноамериканской еде, климату и курортам. Также Карраскаль отметил, что россияне отличаются от колумбийцев в плане менталитета.

«Таких вещей много — еда, климат, пляжи, море, которое очень люблю. Русские люди тоже отличаются от колумбийцев. Но я иду к своей мечте, поэтому приходится чем-то жертвовать. Мне тут хорошо, но скучаю по некоторым вещам с родины — как, думаю, и любой другой человек», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.