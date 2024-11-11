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Президент «Ростова» Арутюнянц: насчёт отставки с Карпиным не общался

Президент «Ростова» Арутюнянц: насчёт отставки с Карпиным не общался
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что не обсуждал с главным тренером команды Валерием Карпиным его возможную отставку.

«Слова Карпина про отставку? Людей всегда разные мысли посещают. Карпин — главный тренер «Ростова». Насчёт отставки я с ним не общался», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, в матче 15-го тура РПЛ «Ростом» встречался с «Химками». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Роман Сафьян (Москва). «Ростов» обыграл «Химки» со счётом 3:1. После 15 матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

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