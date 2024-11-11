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Экс-игрок «Урала» Каштанов: Шатов прекрасный футболист, пусть и тренером будет потрясающим

Экс-игрок «Урала» Каштанов: Шатов прекрасный футболист, пусть и тренером будет потрясающим
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Экс-игрок «Урала» Алексей Каштанов высказался о назначении Олега Шатова исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского клуба.

«Я желаю Олегу удачи на посту главного тренера «Урала», чтобы у него всё получилось. Не мне судить, какой он тренер, — для меня он был прекрасным футболистом. И я хотел бы, чтобы и тренером он был потрясающим. Время всё покажет, вы всё увидите», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

6 ноября было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. После 17 туров нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Урал» набрал 27 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московское «Торпедо», у которого 33 очка после аналогичного количества матчей.

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