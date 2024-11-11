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Карраскаль: Кордоба классный нападающий, а у Тюкавина большое будущее

Карраскаль: Кордоба классный нападающий, а у Тюкавина большое будущее
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о сильнейших нападающих Российской Премьер-Лиги.

«В Самаре Кордоба забил голасо! Кордоба — очень классный нападающий, на суперском уровне сейчас. Рад, что смог забить такой гол. В РПЛ много сильных нападающих. У Тюкавина есть хорошие качества и впереди большое будущее. Кассьерра и Кордоба — тоже в топе. Джон всегда сфокусирован на работе и за счёт этого стабильно держит высокий уровень. Интересные форварды есть в «Локомотиве» и даже в «Оренбурге», — сказал Хорхе Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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