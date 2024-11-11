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Стали известны новые подробности по поводу возможного возвращения пива на стадионы

Стали известны новые подробности по поводу возможного возвращения пива на стадионы
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Пиво могут вернуть на стадионы российских футбольных клубов в 2025 году. Соответствующий законопроект намерены принять после Нового года, сообщает Mash, ссылаясь на информацию депутата Дмитрия Свищёва.

Основная проблема, препятствовавшая возвращению пива на стадионы, заключалась в расхождении позиций руководства РФС и компаний по производству слабоалкогольного напитка. Однако теперь ситуация изменилась — в РФС выступили за возвращение пива.

Отмечается, что законопроект точно не успеют принять в этом году. Однако после Нового года вероятность возвращения пива на стадионы оценивается как высокая. В РФС видят в этом дополнительный источник дохода.

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