Стали известны новые подробности по поводу возможного возвращения пива на стадионы

Пиво могут вернуть на стадионы российских футбольных клубов в 2025 году. Соответствующий законопроект намерены принять после Нового года, сообщает Mash, ссылаясь на информацию депутата Дмитрия Свищёва.

Основная проблема, препятствовавшая возвращению пива на стадионы, заключалась в расхождении позиций руководства РФС и компаний по производству слабоалкогольного напитка. Однако теперь ситуация изменилась — в РФС выступили за возвращение пива.

Отмечается, что законопроект точно не успеют принять в этом году. Однако после Нового года вероятность возвращения пива на стадионы оценивается как высокая. В РФС видят в этом дополнительный источник дохода.