Рафинья высмеял Левандовского в соцсетях из-за миллиметрового офсайда

Накануне состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». На 13-й минуте форвард каталонской команды Роберт Левандовски забил гол, который вскоре был отменён из-за положения «вне игры». Эпизод вызвал массовые споры. Но в команде, судя по всему, к этому эпизоду отнеслись с юмором. Вингер «Барселоны» Рафинья подколол польского форварда в соцсетях, опубликовав один из популярных мемов на эту тему.

Фото: Скриншот из соцсетей

Напомним, каталонцы проиграли сопернику со счётом 0:1. «Барселона» прервала победную серию в чемпионате Испании из четырёх матчей, однако по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая идущий на втором месте «Реал» на шесть очков.