Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья высмеял Левандовского в соцсетях из-за миллиметрового офсайда

Рафинья высмеял Левандовского в соцсетях из-за миллиметрового офсайда
Комментарии

Накануне состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». На 13-й минуте форвард каталонской команды Роберт Левандовски забил гол, который вскоре был отменён из-за положения «вне игры». Эпизод вызвал массовые споры. Но в команде, судя по всему, к этому эпизоду отнеслись с юмором. Вингер «Барселоны» Рафинья подколол польского форварда в соцсетях, опубликовав один из популярных мемов на эту тему.

Фото: Скриншот из соцсетей

Напомним, каталонцы проиграли сопернику со счётом 0:1. «Барселона» прервала победную серию в чемпионате Испании из четырёх матчей, однако по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая идущий на втором месте «Реал» на шесть очков.

Материалы по теме
«Барса» провалилась! Но отмена гола Левандовского похожа на скандал
«Барса» провалилась! Но отмена гола Левандовского похожа на скандал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android