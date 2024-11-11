Семшов: горд и рад поучаствовать в матче легенд, это память великого Черенкова

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал своё участие в матче памяти Фёдора Черенкова.

«Конечно, я себя никак не готовлю к предстоящему матчу легенд. Как я могу готовить себя к игре, когда у меня своих дел достаточно? Я горд и рад поучаствовать в этом матче, потому что это память великого футболиста. Я бы даже сказал — народного футболиста, это лучшее звание, которое есть в футболе.

Рад увидеться с партнёрами, коллегами, тренерами, с которыми доводилось работать. Каждый будет играть в меру своих возможностей. Тут главное не победа, а участие. Нужно почтить память такого футболиста и встретиться со своими друзьями. Это больше, чем готовить себя в данной ситуации», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.