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Юран: на матч легенд придёт болельщик — не в моём характере выйти, поздороваться и уйти

Юран: на матч легенд придёт болельщик — не в моём характере выйти, поздороваться и уйти
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал своё участие в матче памяти Фёдора Черенкова.

«У меня такой характер, что есть матч — нужно готовиться. Ты выходишь на футбольное поле в футболке «Спартака» — здесь должна быть ответственность, а не просто обозначить присутствие. Конечно, лишний раз увидеть парней и пообщаться — это всегда приятно, и сделаю это с большим удовольствием.

Но на первом плане стоит матч. Придёт болельщик и будет смотреть на поле, а не на то, как мы общаемся. Не в моём характере выйти, поздороваться и уйти. Поэтому готовлюсь к матчу легенд», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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