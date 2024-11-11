Юран: на матч легенд придёт болельщик — не в моём характере выйти, поздороваться и уйти

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал своё участие в матче памяти Фёдора Черенкова.

«У меня такой характер, что есть матч — нужно готовиться. Ты выходишь на футбольное поле в футболке «Спартака» — здесь должна быть ответственность, а не просто обозначить присутствие. Конечно, лишний раз увидеть парней и пообщаться — это всегда приятно, и сделаю это с большим удовольствием.

Но на первом плане стоит матч. Придёт болельщик и будет смотреть на поле, а не на то, как мы общаемся. Не в моём характере выйти, поздороваться и уйти. Поэтому готовлюсь к матчу легенд», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.