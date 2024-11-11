Деменко: Карасёв правильно сделал, что отменил второй гол «Краснодара» в игре с «Рубином»

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Рубином».

«Если бы Эдуард Сперцян не поднимал ногу в моменте со вторым забитым мячом… Сначала движение его ноги пошло на перехват мяча, но потом он поднял ногу выше. Это сыграло злую шутку. Я считаю, что Карасёв правильно сделал, что отменил гол. Жалко, конечно. «Краснодар» старался выиграть этот матч, но сказалась высоко поднятая нога Сперцяна», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Рубином» состоялся накануне, 10 ноября. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков.