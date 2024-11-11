Стали известны подробности травмы нападающего «Барселоны» Ямаля

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил ушиб правой лодыжки во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской «Црвеной Звездой». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач.

В следующем матче Примеры «Барселона» сыграет с «Сельтой» на выезде. Игра состоится 23 ноября и пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 по московскому времени.