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Арутюнянц: надеюсь, «Ростов» будет и дальше сотрудничать с правительством

Арутюнянц: надеюсь, «Ростов» будет и дальше сотрудничать с правительством
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выразил надежду, что правительство Ростовской области продолжит сотрудничество с клубом.

— Карпин сказал, что Ростовская область не давала денег на трансферы.
— Правительство выделяет деньги в виде целевого гранда на определённые цели. Все остальные траты за счёт бюджета клуба. На самом деле правительство никогда на трансферы деньги не выделяло.

— На клуб не повлияет новый губернатор?
— Я надеюсь, что футбольный клуб «Ростов» будет дальше сотрудничать с правительством. Они — акционеры, мы — акционеры, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, в матче 15-го тура РПЛ «Ростов» встречался с «Химками». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Роман Сафьян (Москва). «Ростов» обыграл «Химки» со счётом 3:1. После 15 матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

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