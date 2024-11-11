Юран: поражало знакомство с Черенковым — вроде мегазвезда, но настолько скромный!

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об экс-хавбеке «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«Есть выражение: «Спартак» — народная команда, а Черенков — народный футболист. Я знал его лично. Не довелось вместе с Фёдором сыграть в официальных матчах, только за ветеранов вместе участвовали в играх. Меня всегда поражало первое знакомство с Фёдором — вроде мегазвезда, но настолько скромный и позитивный! Футбольные качества обсуждать излишне, но, если бы не болезнь Фёдора и своевременный уход в топовый европейский чемпионат, он был бы мегазвездой мирового масштаба. Для меня Черенков — народный футболист. Болельщики обожали его — это дорогого стоит», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.