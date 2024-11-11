Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: поражало знакомство с Черенковым — вроде мегазвезда, но настолько скромный!

Юран: поражало знакомство с Черенковым — вроде мегазвезда, но настолько скромный!
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об экс-хавбеке «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«Есть выражение: «Спартак» — народная команда, а Черенков — народный футболист. Я знал его лично. Не довелось вместе с Фёдором сыграть в официальных матчах, только за ветеранов вместе участвовали в играх. Меня всегда поражало первое знакомство с Фёдором — вроде мегазвезда, но настолько скромный и позитивный! Футбольные качества обсуждать излишне, но, если бы не болезнь Фёдора и своевременный уход в топовый европейский чемпионат, он был бы мегазвездой мирового масштаба. Для меня Черенков — народный футболист. Болельщики обожали его — это дорогого стоит», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Юран: на матч легенд придёт болельщик — не в моём характере выйти, поздороваться и уйти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android