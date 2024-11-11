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Мор: «Спартак» был злым после «Ростова», поэтому я предполагал, что много забьют «Акрону»

Мор: «Спартак» был злым после «Ростова», поэтому я предполагал, что много забьют «Акрону»
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Российский экс-футболист Эдуард Мор отреагировал на крупную победу «Спартака» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Акроном». Игра проходила 10 ноября и завершилась в пользу столичной команды со счётом 4:0. Мор признался, что он надеялся на крупную победу красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Была надежда на уверенную победу «Спартака», как и произошло. Я и в прогнозе говорил, что «Акрон» — удобная команда для «Спартака», потому что они не закрываются. «Спартак» был злым после «Ростова», поэтому предполагалось, что красно-белые много забьют», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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