Мор: «Спартак» был злым после «Ростова», поэтому я предполагал, что много забьют «Акрону»

Российский экс-футболист Эдуард Мор отреагировал на крупную победу «Спартака» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Акроном». Игра проходила 10 ноября и завершилась в пользу столичной команды со счётом 4:0. Мор признался, что он надеялся на крупную победу красно-белых.

«Была надежда на уверенную победу «Спартака», как и произошло. Я и в прогнозе говорил, что «Акрон» — удобная команда для «Спартака», потому что они не закрываются. «Спартак» был злым после «Ростова», поэтому предполагалось, что красно-белые много забьют», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.