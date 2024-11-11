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Канчельскис: Алексею Миранчуку лучше не приезжать в сборную России из США

Канчельскис: Алексею Миранчуку лучше не приезжать в сборную России из США
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Российский экс-футболист Андрей Канчельскис посоветовал Алексею Миранчуку, выступающему за «Атланту Юнайтед» из США, не приезжать в сборную России.

«Приезжать в сборную России — это решение самого Миранчука. Обязательно нужно находиться в сборной, потому что это честь страны. Но Алексей может договориться и посоветоваться с Карпиным, стоит ли ему ехать в национальную команду. Алексею лучше остаться в Америке, потому что ему предстоят долгий перелёт, а также длинная поездка на поезде. Тем более сейчас для нас игры сборной России ничего не значат.

Но самое главное — желание самого футболиста. Если он скажет: «Я хочу!»… Он в сборной пообщается со всеми ребятами, и сыграют за команду. Но у нас были практики, когда мы договаривались с тренером о том, нужно ли приезжать в сборную или нет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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