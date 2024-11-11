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Легенды «Спартака» и «Динамо» приняли участие в фотосессии, приуроченной к ретроматчу

Легенды «Спартака» и «Динамо» приняли участие в фотосессии, приуроченной к ретроматчу
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13 ноября на «Лукойл Арене» пройдёт матч ретроматч между «Спартаком» и «Динамо», посвящённый памяти легендарного футболиста Фёдора Черенкова.

Ветераны «Спартака» и «Динамо», бывшие игроки сборной России Юрий Жирков, Александр Мостовой, Игорь Колыванов и Дмитрий Ананко приняли участие в тематической фотосессии, приуроченной к матчу.

Фото: Пресс-служба РФС

«Фёдор Черенков — настоящий футбольный джентльмен. Его уважали болельщики всех советских клубов. Мне посчастливилось находиться с ним в одном клубе, хотя об этом мало кто знает. С 1984 по 1985 годы я был в «Спартаке» и только потом стал динамовцем, провёл там долгие годы. У меня даже в трудовой книжке запись об этом осталась. Больше всего меня удивляло, насколько хорошо Фёдор видит поле. Не обладая высокой скоростью, он всегда оставался открытым и принимал мяч. И Черенков всегда думал на три хода вперёд, как гроссмейстер. Это был талант от бога.

Мне удалось в своё время поиграть вместе с Роберто Баджо. И могу точно сказать, что они с Фёдором очень похожи в этих аспектах. У Черенкова был светлый ум, он спиной мог увидеть то, о чём многие бы и не додумались. Действовал эффективно благодаря своей интуиции. Отдавал такие передачи, что никто не мог понять, как он это делает.

Каким он был человеком? Очень добрым и скромным. Никогда не позволял себе грубости в чужой адрес, и с ним невозможно было поругаться. Мы же вместе с ним вызывались Лобановским в сборную СССР в 1990 году на тренировки. Вот тогда и удалось пообщаться с этим легендарным человеком. Поэтому идея РФС сделать такой памятный матч на стадионе «Спартака» в его честь — прекрасная. И соперник выбран отличный, дерби с «Динамо» — это настоящая советская классика», — заявил Колыванов.

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