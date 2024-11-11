Булыкин: не думаю, что Алексей Миранчук вернётся из США в Россию или Европу. Зачем?

Бывший футболист «Аякса» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о полузащитнике американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексее Миранчуке. Отметим, что Миранчук перебрался в «Атланту» прошлым летом.

«Не думаю, что Алексей Миранчук захочет возвращаться в Европу. Он хочет закрепиться в Америке и стать лидером команды. Если он сделал этот шаг, то не на год, а надолго. Это осознанное решение. Не думаю, что Миранчук может вернуться играть в Россию. Зачем? В США будет чемпионат мира. Миранчук не будет думать ни о чём, кроме команды и Америки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.