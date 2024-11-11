Рахимов рассказал, как настраивал игроков «Рубина» на матч с «Краснодаром»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

— Вы показали всем, как надо играть против «Краснодара»?

— Я не хотел ничего показывать. Каждый выбирает для себя рисунок игры. В большинстве случаев мы пытались сохранить блок за линией мяча, не опускаясь глубоко. Если опустишься, то будет много разрезающих передач, фланговых подач и риск опасных моментов увеличивается, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Рубином» состоялся накануне, 10 ноября. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков.