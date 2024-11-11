Юрганов: кто-то из игроков «Факела» мог бы поехать в сборную России

Защитник «Факела» Игорь Юрганов считает, что футболисты воронежской команды заслужили вызов в сборную России.

«Что касается соперников сборной России в ноябре, нужно играть. Мы сами понимаем, какие у нас реалии. Если есть такие соперники, это тоже хорошо. Наверное, кто-то из игроков «Факела» мог бы поехать в сборную России. Но для этого нужно, чтобы у команды результаты были лучше и игра ярче. А также чтобы «Факел» находился повыше в таблице. У нас игра состоит в основном из борьбы, поэтому сложно выделить кого-то одного. У нас выделяется вся команда», — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.