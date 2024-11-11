Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрганов: кто-то из игроков «Факела» мог бы поехать в сборную России

Юрганов: кто-то из игроков «Факела» мог бы поехать в сборную России
Комментарии

Защитник «Факела» Игорь Юрганов считает, что футболисты воронежской команды заслужили вызов в сборную России.

«Что касается соперников сборной России в ноябре, нужно играть. Мы сами понимаем, какие у нас реалии. Если есть такие соперники, это тоже хорошо. Наверное, кто-то из игроков «Факела» мог бы поехать в сборную России. Но для этого нужно, чтобы у команды результаты были лучше и игра ярче. А также чтобы «Факел» находился повыше в таблице. У нас игра состоит в основном из борьбы, поэтому сложно выделить кого-то одного. У нас выделяется вся команда», — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Канчельскис: Алексею Миранчуку лучше не приезжать в сборную России из США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android