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Дмитрий Баринов пропустит матчи сборной России с Брунеем и Сирией

Дмитрий Баринов пропустит матчи сборной России с Брунеем и Сирией
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не поможет сборной России на ноябрьском учебно-тренировочном сборе. Полузащитник пропустит сборы по семейным обстоятельствам.

15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с сирийской национальной командой.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Соответствующее решение ФИФА и УЕФА приняли в феврале 2022 года. Российские арбитры также перестали привлекаться к международным матчам. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих других видах спорта.

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