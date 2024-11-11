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Семшов: сейчас к футболисту «на козе не подъедешь», а раньше могли поиграть во дворе

Семшов: сейчас к футболисту «на козе не подъедешь», а раньше могли поиграть во дворе
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал своё участие в матче памяти Фёдора Черенкова.

«Черенков — уникальный футболист, который мог играть с закрытыми глазами, при этом чувствовать своих партнёров, мяч и отдавать гениальные передачи. Это футболист, который действительно любил футбол. Прежде всего, красили его человеческие качества, его скромность, которая позволяла народу прикоснуться к нему и пообщаться с ним. Потому и народный футболист.

В те времена это было достаточно распространено. Это сейчас к футболисту, как говорится, «на козе не подъедешь», хотя порой мяч не может остановить. А раньше футболисты были доступны — могли выйти поиграть в футбол в школьный двор или побегать с мужиками в свободное время. Для них было не зазорно, а сейчас — подавай условия, раздевалки, какой-то райдер у некоторых есть. Потому футболистов тогда и берегли», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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