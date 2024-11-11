Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов: для Амарала приобретение Кордобы в «Спартак» было бы лакмусовой бумажкой

Игорь Семшов: для Амарала приобретение Кордобы в «Спартак» было бы лакмусовой бумажкой
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

«Трансферы «Спартака» при Амарале нельзя назвать грандиозными для борьбы за первое место, а у «Спартака» одна задача — первое место. Потому что это клуб с историей, выигрывавший чемпионство много раз, с большой аудиторией болельщиков. Лакмусовой бумажкой для Амарала было бы, если бы он приобрёл для «Спартака» Кордобу. Тогда он показал бы руководителям, что делает всё, чтобы «Спартак» своими трансферами поставил максимальные задачи на чемпионство. Но были средние, не великого масштаба легионеры, которых спокойно могли бы заменить наши российские футболисты», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Амаралу в «Спартаке» не дали даже года. Что дальше?
Амаралу в «Спартаке» не дали даже года. Что дальше?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android