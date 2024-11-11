Игорь Семшов: для Амарала приобретение Кордобы в «Спартак» было бы лакмусовой бумажкой

Российский экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

«Трансферы «Спартака» при Амарале нельзя назвать грандиозными для борьбы за первое место, а у «Спартака» одна задача — первое место. Потому что это клуб с историей, выигрывавший чемпионство много раз, с большой аудиторией болельщиков. Лакмусовой бумажкой для Амарала было бы, если бы он приобрёл для «Спартака» Кордобу. Тогда он показал бы руководителям, что делает всё, чтобы «Спартак» своими трансферами поставил максимальные задачи на чемпионство. Но были средние, не великого масштаба легионеры, которых спокойно могли бы заменить наши российские футболисты», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.