Ловчев: запал «Акрона» потихонечку сходит. Надежда только на Дзюбу?

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался по итогам игры 15-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Акроном».

«Игра «Акрона» в матче со «Спартаком» была безобразной. Если говорить про прошлый год, когда они в Кубке шлёпнули все московские команды, то была борьба, они себя проявили, ярко играли, болельщики за ними ездили. Но такое впечатление, что этот запал тихонечко сходит. Надежда только на Дзюбу, что ли? Остальные должны прибавлять, пока этого не видно», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра между «Спартаком» и «Акроном» состоялась 10 ноября. Матч проходил на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился победой красно-белых со счётом 4:0. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.