Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: запал «Акрона» потихонечку сходит. Надежда только на Дзюбу?

Ловчев: запал «Акрона» потихонечку сходит. Надежда только на Дзюбу?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался по итогам игры 15-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Акроном».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Игра «Акрона» в матче со «Спартаком» была безобразной. Если говорить про прошлый год, когда они в Кубке шлёпнули все московские команды, то была борьба, они себя проявили, ярко играли, болельщики за ними ездили. Но такое впечатление, что этот запал тихонечко сходит. Надежда только на Дзюбу, что ли? Остальные должны прибавлять, пока этого не видно», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра между «Спартаком» и «Акроном» состоялась 10 ноября. Матч проходил на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился победой красно-белых со счётом 4:0. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Материалы по теме
Артём Дзюба: сам удивился, что болельщики «Спартака» ко мне относятся спокойно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android