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Колыванов: у «Динамо» нет ярко выраженного лидера, который тащил бы команду за собой

Колыванов: у «Динамо» нет ярко выраженного лидера, который тащил бы команду за собой
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Отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о московском «Динамо» и результатах бело-голубых в этом сезоне.

«У «Динамо» нет футболистов, которые особо ярко играли в этом сезоне. На данный момент не вижу, чтобы у команды был ярко выраженный лидер, который тащил бы «Динамо» за собой. От Тюкавина ждали большего — его лихорадит. Но стабильно играют Нгамалё и Чавес, но мексиканец может играть лучше. Он не играет на все 100%. Бителло — это яркий футболист, но получил серьёзную травму. Бразилец Артур вообще мало забивает. Он не играет как атакующий футболист, создавая моменты. Артур не рискует, играя назад и поперёк», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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