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Хавбек «Спартака» Бонгонда: не знаю, кто такой Артём Дзюба

Хавбек «Спартака» Бонгонда: не знаю, кто такой Артём Дзюба
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Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что не знает экс-форварда красно-белых, а ныне футболиста тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу.

— Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Как вам его игра?
— Кто? Артём Дзюба? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нём спрашиваете, — я играю за «Спартак». Уважаю всех соперников, но ничего не знаю об этом игроке, — приводит слова нападающего «Спартака» «РБ Спорт».

Напомним, игра между «Спартаком» и «Акроном» состоялась 10 ноября. Матч проходил на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился победой красно-белых со счётом 4:0. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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