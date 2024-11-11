Хавбек «Краснодара» Козлов: хорошо, что не проигрываем, но четыре ничьих — это много

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов подвёл итоги первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

— Можете подвести промежуточные итоги по первой половине сезона?

— Хорошо, что ни один матч не проиграли, но четыре ничьих — это тоже много. Даже если посчитать по очкам, лучше две проиграть, чем четыре сыграть вничью. Сейчас думаем не о глобальных результатах, а о следующих матчах — у нас впереди до конца года игры со «Спартаком» и «Локомотивом», все мысли — об этом, — приводит слова Козлова Metaratings.

Напомним, 10 ноября состоялся матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в столице Татарстана. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков.