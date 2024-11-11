Колыванов: Личка ищет варианты, чтобы «Динамо» меньше пропускало, но в обороне — чехарда

Отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о главном наставнике «Динамо» Марцеле Личке.

«В «Динамо» по сравнению с прошлым сезоном многое не поменялось. Команда периодически играет очень прилично. Все об этом знают и говорят, хотя есть существенные недостатки, над которыми нужно работать. «Динамо» по владению мячом и качеству атак показывает достойную игру, но есть проблемы в обороне.

Может, Карраскаль, Фомин и Бителло — это не те игроки, которые любят обороняться. Они больше способствуют развитию атаки, отсюда — чехарда в обороне. Но Личка ищет лучшие варианты, чтобы «Динамо» меньше пропускало. Хотя взять последнюю игру с «Пари НН», когда команда пропустила с аута. По футбольным меркам это детская ошибка. Нужна более чёткая организация в обороне, чтобы состязаться за самые высокие места. Когда её нет, то ты теряешь очки», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.