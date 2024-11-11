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Колыванов: Мостовой лучше других внесёт вклад в «Спартак» на посту спортивного директора

Колыванов: Мостовой лучше других внесёт вклад в «Спартак» на посту спортивного директора
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на желание Александра Мостового стать новым спортивным директором «Спартака».

«В «Спартаке» периодически происходят перестановки — для них не ново, что Амарал покинул пост спортивного директора. Клуб, наверное, ищет лучшие варианты. Я слышал, что Александр Мостовой не против был бы поработать на этой должности. Если его пригласят, он достоин этого. Мостовой скучает по «Спартаку» и, наверное, лучше других внесёт вклад в клуб, ведь всегда душой и сердцем был со «Спартаком», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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