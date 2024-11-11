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Зарема Салихова иронично отреагировала на увольнение Томаша Амарала из «Спартака»

Зарема Салихова иронично отреагировала на увольнение Томаша Амарала из «Спартака»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об увольнении Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых. Она иронично назвала московский клуб «стратегами» — каждый год у «Спартака» меняются спортивный директор и главный тренер.

«Два года, два спортивных директора, два тренера. «Спартак» не отступает от графика. Третий год «Лукойла» — и будет третий спортивный директор. Стратеги!» — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по совместному соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.

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