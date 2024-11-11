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Шабанхаджай: знали о победной серии «Краснодара», были мотивированы её прервать

Шабанхаджай: знали о победной серии «Краснодара», были мотивированы её прервать
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Нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай высказался по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Мы довольны ничьей с «Краснодаром». Конечно, могли и побеждать, но считаю, что такой результат в игре с лидером для нас приемлемый. Победная серия «Краснодара»? Главный тренер Рашид Рахимов перед игрой нас очень здорово настроил. Мы знали про их серию из побед, но они играли в Казани, а у нас была запредельная мотивация эту серию прервать», — приводит слова нападающего «Рубина» Metaratings.

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Рубином» состоялся накануне, 10 ноября. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в столице Татарстана. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков.

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