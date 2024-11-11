Бонгонда прокомментировал уход Амарала из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда отреагировал на новость об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала.

«Ничего не слышал об этом. Если он принял такое решение, мы должны уважать это. Не могу ничего больше добавить», — приводит слова Бонгонда «Советский спорт».

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по совместному соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.