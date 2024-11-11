Газзаев высказался о решениях Карпина по составу сборной

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о решениях возглавляющего сборную России Валерия Карпина по составу национальной команды.

«Исключительное право формирования состава сборной имеет только главный тренер команды. Ошибается он или не ошибается, есть поставленная игра или её нет — это уже второй вопрос. У нас есть миллионы болельщиков и специалистов, у каждого из которых свой вариант состава. Но всё определяет только главный тренер сборной России», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала участие сборная Кот-д’Ивуара. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

Национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).