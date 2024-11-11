Бобёр: надеюсь, «Крылья Советов» не будут бороться за выживание

Ветеран «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал результаты самарской команды в нынешнем сезоне РПЛ. По итогам первого круга чемпионата «Крылья» занимают 12-е место в турнирной таблице.

«Полсезона — сложный период для «Крыльев Советов». Одни футболисты приходили, другие — уходили, а также шло становление команды. Наверное, обстановка с учётом разных вбросов и отставки спортивного директора тоже сказывается на команде. Но матч с ЦСКА показал, что у «Крыльев Советов» не всё так плохо. У команды есть игра, и результат не заставит себя ждать. Я надеюсь, что «Крылья» не будут бороться за выживание», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.