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Нигматуллин: раздражает, что журналисты спрашивают: «Не пора ли Батракову в Европу?»

Нигматуллин: раздражает, что журналисты спрашивают: «Не пора ли Батракову в Европу?»
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Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался о будущем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Локомотив» идёт выше чемпионского графика. Это отрадно и прекрасно, ведь никто от них этого не ожидал. «Краснодар» идёт чуть лучше. Радует, что «Локомотив» — в чемпионской гонке. Но раздражает, что многие журналисты спрашивают: «Не пора ли Батракову в Европу?» То есть всё, что может представлять нынешний «Локомотив», — это поставка футболистов для других команд, в том числе и Европы?

А почему бы не представить, что «Локомотив» растит игроков, чтобы достигать результатов именно со своими воспитанниками? Я склонен к этому. Верю, что скоро вернёмся в Европу и будем играть с европейскими командами. Поэтому давайте не будем посылать Батракова за границу, а порадуемся, как он играет в «Локомотиве» и РПЛ», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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