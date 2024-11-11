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Семшов: всегда будет давление, когда за тобой «Зенит», но «Краснодар» заслужил быть первым

Семшов: всегда будет давление, когда за тобой «Зенит», но «Краснодар» заслужил быть первым
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался о гонке лидеров в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Потеря очков «Краснодаром» ни в коем случае не создаст давления на команду. Но всегда будет давление на тех, кто на первом месте, а прямо за тобой идёт «Зенит», который более опытный. Говорят, что предыдущий опыт пойдёт «Краснодару» на пользу. Тут смотря какой будет разрыв. Давление в любом случае будет, потому что всегда жаждешь стать чемпионом. «Краснодар» однозначно заслужил быть на первом месте по итогам первой части чемпионата», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам первого круга чемпионата лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 37 очками, на втором месте «Зенит» с 36 очками, замыкает тройку «Локомотив» с 34 очками.

Турнирная таблица РПЛ
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