Деменко: команды внизу таблицы РПЛ бьются — благодаря им чемпионат становится интереснее

Бывший футболист Максим Деменко высказался о нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Что касается тяжёлого матча с «Ахматом», то бывают такие соперники, которые играют от обороны, но хорошо готовы физически. Как бы «Зениту» тяжело ни было, это команда номер один по составу и финансовым составляющим. У нас есть клубы внизу таблицы, которые не имеют таких финансов, но бьются. Благодаря таким командам чемпионат становится интереснее. Да, «Зенит» — фаворит во многих матчах, но никто не скажет, что команда на 100% заберёт три очка», — приводит слова Деменко корреспондентом «Чемпионата» Владислав Круглов.