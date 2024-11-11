Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: команды внизу таблицы РПЛ бьются — благодаря им чемпионат становится интереснее

Деменко: команды внизу таблицы РПЛ бьются — благодаря им чемпионат становится интереснее
Комментарии

Бывший футболист Максим Деменко высказался о нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Что касается тяжёлого матча с «Ахматом», то бывают такие соперники, которые играют от обороны, но хорошо готовы физически. Как бы «Зениту» тяжело ни было, это команда номер один по составу и финансовым составляющим. У нас есть клубы внизу таблицы, которые не имеют таких финансов, но бьются. Благодаря таким командам чемпионат становится интереснее. Да, «Зенит» — фаворит во многих матчах, но никто не скажет, что команда на 100% заберёт три очка», — приводит слова Деменко корреспондентом «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Новый лидер «Спартака», гений «Локо» или звезда «Зенита». Кто лучший в 15-м туре РПЛ?
Рейтинг
Новый лидер «Спартака», гений «Локо» или звезда «Зенита». Кто лучший в 15-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android