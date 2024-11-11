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Игрок «Краснодара» Гонсалес: нам надо быть скромными, несмотря на лидерство

Игрок «Краснодара» Гонсалес: нам надо быть скромными, несмотря на лидерство
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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался об итогах первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Конечно, мы рассчитываем выиграть чемпионат, это наша цель на каждый сезон. Команда сейчас выступает достаточно хорошо. Наша цель остаётся прежней: шаг за шагом набирать очки в турнирной таблице. Ещё половина чемпионата впереди, мы продолжим работать.

Мы много раз говорили, что нужно оставаться скромными. Не стоит ожидать многого, необходимо оставаться реалистами. Это то, что характеризует нас как команду. Мы будем продолжать бороться ради достижения цели, которая очень важна для истории клуба, всей команды и города. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом», — приводит слова Гонсалеса «РИА Новости Спорт».

После 15 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

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