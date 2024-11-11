Стали известны участники Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ
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В феврале 2025 года в Объединённых Арабских Эмиратах пройдёт третий розыгрыш Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный телеграм-канал лиги.
В новом розыгрыше примут участие сразу шесть российских команд: «Спартак», санкт-петербургский «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» и московское «Динамо». Напомним, что красно-белые являются двукратными обладателями Зимнего Кубка.
Добавим, что лучшими бомбардирами за всю историю турнира являются нападающий «Ростова» Николай Комличенко, полузащитники «Спартака» Антон Зиньковский и Михаил Игнатов. На счету игроков по три забитых мяча.
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