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Стали известны участники Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ

Стали известны участники Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ
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В феврале 2025 года в Объединённых Арабских Эмиратах пройдёт третий розыгрыш Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный телеграм-канал лиги.

В новом розыгрыше примут участие сразу шесть российских команд: «Спартак», санкт-петербургский «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» и московское «Динамо». Напомним, что красно-белые являются двукратными обладателями Зимнего Кубка.

Добавим, что лучшими бомбардирами за всю историю турнира являются нападающий «Ростова» Николай Комличенко, полузащитники «Спартака» Антон Зиньковский и Михаил Игнатов. На счету игроков по три забитых мяча.

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