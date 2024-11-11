Газизов: Волк должен накрыть нам поляну — ждём

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал вызов в сборную вратаря клуба Давида Волка.

«Я думаю, что Волк должен накрыть поляну по поводу своего вызова в сборную, мы ждем. Мы очень гордимся, что уже второй наш футболист вызван в состав национальной сборной. Будем продолжать работу в том же духе, чтобы и другие наши ребята вызывались в сборную», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Сборная России в ноябре проведёт товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии. Для вратаря Волка это дебютный вызов в национальную команду. В текущем сезоне голкипер сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и шесть раз сыграл «на ноль».