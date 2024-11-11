Тикнизян: в сборную Армении не назначили Рауля, но он не был моим кумиром

Армянский футболист Наир Тикнизян опроверг информацию, что Рауль возглавит национальную команду Армении.

«В сборную Армении назначили другого тренера — не Рауля. Но он и не был моим кумиром в детстве. У меня вообще нет кумиров. Я был очень маленьким и видел только нарезки с игрой Рауля, когда стал постарше», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Накануне пресс-служба сборной Армении объявила об отставке украинского специалиста Александра Петракова с поста главного тренера национальной команды. Он возглавлял сборную Армении с января 2023 года. Позднее в сборной сообщили, что рассматривают экс-футболиста национальной команды Испании Рауля на пост главного тренера команды Армении.