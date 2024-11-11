Игрок «Амкала» Forzorezor: рад за Сантоса, но хотел бы видеть в сборной России Кругового

Футболист медийного «Амкала» Артемий Неведомский высказался о защитнике санкт-петербургского «Зенита» Дугласе Сантосе.

«Сантос — наш слоняра, получается. Когда увидел его впервые, так и подумал: «Просто наш». Только рад за него. Но немного грустно, потому что Круга бы хотелось в сборной России слева видеть. На самом деле я ему сочувствую. Он в «Зените» сидел просто безвылазно, потому что Дуглас Сантос вообще не ломается, по 90 минут полирует всю левую бровку. Всегда было за Даню переживательно. Уже надеялся, может, в сборной России он закрепится. Там у нас есть ещё один любимый товарищ — Женя Харин. Он универсальный парень, боец: и на флангах атаки, и слева в защите выходит. Хотелось бы, конечно, дуэт Харина с Круговым. Но придётся, видимо, смотреть на дуэт Харина с Дугласом Сантосом в сборной России», — сказал Неведомский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.