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Появилось видео, на котором судья АПЛ называл Клоппа «мудаком». Его немедленно отстранили

Появилось видео, на котором судья АПЛ называл Клоппа «мудаком». Его немедленно отстранили
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PGMOL (организация, отвечающая за судейство в Англии) объявила о решении немедленно отстранить арбитра АПЛ Дэвида Кута.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором, предположительно, нетрезвый Кут в личной беседе с друзьями критикует «Ливерпуль» и Клоппа. Когда точно был снят этот ролик — неизвестно, но есть предположения, что во время пандемии. Оценивая одну из встреч «Ливерпуля», в которой Кут исполнял роль резервного арбитра, он заявил, что «красные сыграли дерьмово». Когда его спросили, что он думает о тренере Клоппе, судья сказал: «Мудак, полный мудак».

«Помимо того, что он разносил мою работу в матче с «Бёрнли» во время карантина, он обвинял меня во лжи. Я не заинтересован в общении с такими высокомерными людьми, так что я делаю всё возможное, чтобы не говорить с ним», — сказал Кут в этом видео.

«PGMOL не будет давать дальнейших комментариев, пока процесс расследования не будет завершён», — говорится в заявлении организации.

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