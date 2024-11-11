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Максим Деменко: «Краснодар» окреп — все команды настраиваются на него как на чемпиона

Максим Деменко: «Краснодар» окреп — все команды настраиваются на него как на чемпиона
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Бывший футболист Максим Деменко прокомментировал успехи ФК «Краснодар» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Кордоба выделяется в качестве нападающего, но в «Краснодаре» достаточно много игроков, которые претендуют на место лидера. Взять того же Акгацева, который провёл неплохой круг чемпионата, а также Сперцяна. То есть у «Краснодара» в каждой линии есть лидеры — это очень важно. Это показывает, что клуб играет благодаря командным действиям.

У «Краснодара» даже в прошлом году была командная игра. При этом клуб подбирает футболистов, которые оснащены технически и индивидуально. Но по сравнению с прошлым годом «Краснодар» окреп. То есть в прошлом сезоне этот клуб мог преподнести сюрприз любой команде, а сегодня все настраиваются на «Краснодар» как на чемпиона», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после первого круга «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.

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