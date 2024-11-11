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Колыванов: ещё три тура назад «Спартак» был на шестом месте, что является позором

Колыванов: ещё три тура назад «Спартак» был на шестом месте, что является позором
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Бывший футболист Игорь Колыванов прокомментировал положение" Спартака" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Спартак» вроде бы неплохо начал сезон, потом был провал, но выиграли последние три матча. После таких побед «Спартак» раскрепостится. Но в команде понимают, что где-то недоработали, а также был не так ярок командный футбол. Станкович ищет оптимальный состав, что в обороне, что в атаке. Перешли на два центральных защитника, стали играть более высоко и пошёл результат. Нашли ту золотую середину, где можно забивать голы и показывать хороший футбол.

Бонгонда забивает в последних матчах, хотя провалил начало сезона. Может, это связано с физическим состоянием, а сейчас команда подтянулась, и все футболисты бегут с горящими глазами. Ещё три тура назад «Спартак» был на шестом месте, что является позором для такого клуба. Но в клубе сделали выводы и теперь футболисты выходят на поле с новыми эмоциями и желанием», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по результатам 15 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 28 очков.

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