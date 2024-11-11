Защитник «Ливерпуля» Трент выбыл на две недели из-за травмы
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд выбыл из тренировочного процесса на несколько недель, сообщает The Times.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Нуньес – 20' 2:0 Салах – 84'
Напомним, игрок покинул поле матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0) на 25-й минуте из-за болей.
Вероятнее всего, Трент пропустит ноябрьские матчи сборной и игру с «Саутгемптоном» после перерыва.
Отметим, что к английскому защитнику серьёзный интерес проявляет мадридский «Реал», который долгое время рассчитывал подписать Трента свободным агентом в 2025 году. Испанские СМИ заявляют, что из-за большого количества травм «Реал» готов выкупить воспитанника «Ливерпуля» уже в зимнее трансферное окно.
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