Защитник «Ливерпуля» Трент выбыл на две недели из-за травмы

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд выбыл из тренировочного процесса на несколько недель, сообщает The Times.

Напомним, игрок покинул поле матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0) на 25-й минуте из-за болей.

Вероятнее всего, Трент пропустит ноябрьские матчи сборной и игру с «Саутгемптоном» после перерыва.

Отметим, что к английскому защитнику серьёзный интерес проявляет мадридский «Реал», который долгое время рассчитывал подписать Трента свободным агентом в 2025 году. Испанские СМИ заявляют, что из-за большого количества травм «Реал» готов выкупить воспитанника «Ливерпуля» уже в зимнее трансферное окно.